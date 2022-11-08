AKP'li büyükelçi görev yerini bırakıp Türkiye'ye döndü: Orada görev yapmak istemiyormuş...

Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi'nin birkaç ay önce görev yerini terk ettiği ifade edildi.

T24 yazarı Barçın Yinanç'ın bugünkü yazısında aktardığına göre, AKP'de milletvekilliği, bakan yardımcılığı yapmış olan Prof. Dr. Aşkın Asan, 20 Kasım 2021'de Jakarta büyükelçisi olarak atandı, 15 Aralık 2021'de de Endonezya'da görevine başladı.

Asan'ın 8 ay sonra havlu atarak, Ankara'ya döndüğü ortaya çıktı. Asan'ın Ağustos ayındaki büyükelçiler konferansına gelip, sonra da geri dönmediği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Asan, "Ben artık Jakarta büyükelçisi olarak görev yapmak istemiyorum" dedi.