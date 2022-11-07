EGM, AKP sloganıyla açıklama yapmıştı: Daire Başkanı A Haber muhabiri çıktı

Organize suç örgütleri ve uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadele konusunda yöneltilen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada AKP'nin 'Türkiye'nin Yüzyılı' sloganını kullanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanının aynı zamanda A Haber muhabiri olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke'nin aynı zamanda A Haber muhabiri olduğunu söyledi.