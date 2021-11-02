AKP'li Bülent Turan: Din hizmeti verilirken hiçbir kişi adı geçmesin diyen bizzat Atatürk

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim'de camilerde okuttuğu hutbede Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasına ilişkin "Açıklamalarında Atatürk'ün ismini geçiriyor, anlatıyor. Kaldı ki; cumhuriyetin olduğu yerde Atatürk olmaz mı Allah aşkına?" dedi.

Bu konuyu araştırdığını anlatan Turan, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığının bizzat Atatürk'ün imzasıyla yürürlükte olan bir kararnamesi var. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi imzasıyla 'Hutbelerde isim zikretmeyin' talimatı var. Bu bir vizyon, bu bir kıymet. Bunu, CHP'nin anlamasının imkanı yok. O hutbede, o camide din hizmeti verilirken hiçbir siyasi, hiçbir lider, hiçbir kişi adı geçmesin diyen bizzat Atatürk'ün kendisi. Bu çok kıymetli bir vizyon, bu çok kıymetli bir yaklaşım. Aslında aradaki vizyon farkını ortaya koyan bir belge. Kendi imzasıyla 'Adım geçmesin' diyen bir lider ama polemikten başka hiçbir şey yapmayan başka bir lider. O yüzden bu tartışmayı doğru bulmuyorum."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı yayın organlarının Anıtkabir’e alınmamasına ilişkin gelen soruya Turan, “Basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmak benim de AK Parti’nin de görevidir. Kimsenin Anıtkabir’e girememiş olması kabul edilemez. Şimdiye kadar bir usul işlemi var. Testtir, pandemidir ihmalden kaynaklı sıkıntı olmuş” yanıtı verdi.