AKP'li Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AKP Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı için Gaziantep'e geldi.

Törende konuşan Yıldırım, "Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım, “Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurtdışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var" diye konuştu.