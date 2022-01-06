AKP'li Bergama Belediyesi’nden köy mallarını satma kararı

İzmir Bergama’da, 6360 sayılı Bütün Şehir Yasası ile mülkiyeti belediyeye devredilen ve "köy malları" olarak bilinen verimli tarım arazileri için satış kararı alındı.

Bergama Belediyesi’nin 2022 yılı ilk meclisi, 16 mahallede bulunan ve toplamda 1 milyon 835 bin metrekare büyüklüğünde olan tarım arazilerinin satış kararına sahne oldu.

Satışları protesto eden muhtarlardan bir kısmı meclisi terk etti, bir kısmı ise sivil polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Bakırçay Ajans’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl, köy mallarının bir bölümünün satışını gerçekleştirdiği için eleştirilere maruz kalan Bergama Belediyesi’nin AKP’li yönetimi, yeni yıla yeni satış kararlarıyla girdi.

1 milyon 835 bin metrekarelik alan satışa çıkarıldı.

Bergama Belediyesi’nin 2022 yılı ilk meclisinde, köylerdeki tarım arazilerinin büyük bir bölümünün daha satışı AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla onayladı.

Kararla birlikte, Ahmetbeyler, Alibeyli, Doğancı, Eğrigöl, Aziziye, Çitköy, Ferizler, Zağnos, Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Kadıköy, Ayasköy, Bölcek, Göçbeyli ve Zafer Mahallerinde 1 milyon 835 bin metrekarelik alan satışa çıkarılmış oldu.

‘Tarım arazileri çocuklarımızındır satılamaz’

Karara siyasi parti ve meclis üyelerinin yanı sıra meclis toplantısına katılan 6’sı merkezden olmak üzere 40 kadar muhtar da tepki gösterdi.

Karara itiraz eden muhtarlar, “Atalarımızın bize emaneti olan köy arazileri, bir gecede hiç bedel ödemeden sahibi olan Bergama Belediyesi tarafından satılmak istenilmektedir. Köy halkı olarak satılmasını istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz” yazılı pankart açtı.

Öte yandan muhtarlar, “Tarım arazileri çocuklarımızındır satılamaz”, “Bu verimli tarım arazileri Bergamalılarındır, satılamaz”, “Atalarımızın bize miras topraklarını satmayın” ve “Sat sat sat nereye kadar” yazılı dövizler taşıdı.

‘Bu tarlaları sattırmayacağız, bunun sözünü veriyoruz’

Daha sonra söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız ve halkımızın bu haklı mücadelelerinde iki dernek olarak sonuna kadar arkalarındayız. Elimizden gelenin fazlasını yaparak bu tarlaları sattırmayacağız. Burada bunu sözünü veriyoruz” dedi.



