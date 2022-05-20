AKP’li belediyeyle ilgili haber yapan gazeteci işten atıldı

AKP’li Elazığ Belediyesi zabıta ekiplerinin çarşı merkezinde nohut ekmeği satan seyyar satıcılara müdahalesini görüntüleyen Faik Akgün, ekibin sözlü ve fiziki saldırısına uğramıştı. Zabıta ekipleri hakkında suç duyurusunda bulunan Akgün, belediyeden gelen talimatla işten atıldığını söyledi.

Haber yaptığı için ikinci kez işinden kovulan gazeteci Faik Akgün, "Birçoğunuz beni Enes Kara haberinden dolayı tanıyorsunuz. Günışığı gazetesinde kovulduktan sonra bir süre işsiz kaldım ve daha sonra Günebakış gazetesinde işe başladım. Ancak bu gazeteden de Elazığ Belediyesi'nin istediği üzerine kovuldum" dedi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre Akgün, Günebakış Gazetesi'nden nasıl çıkarıldığını şöyle anlattı:

"Elazığ Belediyesi zabıtaları kanunsuz bir iş yaparak seyyar satıcılara ve vatandaşlara saldırıyorlardı. Bu durumu haberleştirmek için görüntü çekmek istedim ancak zabıtalar görüntü almama engel oldu ve beni darp etti. Ben de bu durum karşısında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum ve darp raporu aldım. Savcılığın bu konuda işlem başlatması üzerine aralarında Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun da yer aldığı yetkililer ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Doğan bir görüşme yaptı. Bu görüşmede benim işten çıkarılma kararım alınmış ve bu durumu bana bizzat gazetenin genel yayın yönetmeni Erhan Doğan söyledi."

'Elazığ’da gazetecilik yapmamız engelleniyor'

"Elazığ’da gazetecilik yapmamız, gerçekleri yazmamız engelleniyor" diyen Akgün sözlerine şöyle devam etti:

"Bu engellemeler hem AKP Elazığ İl Başkanlığı tarafından hem de AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Elazığ’da çok ciddi bir istikrarsızlık yaşanıyor. Gerçekler gizlenmeye çalışılıyor. Biz gazeteciyiz gerçekleri yazmak gibi bir görevimiz var. Ama gerçekleri yazdığımız zamanda da elimizdeki ekmek alınarak terbiye edilmeye çalışılıyoruz. İşsiz bırakılmaya mahkum ediliyoruz bu durumun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum."

Günebakış Gazetesi'nden yalanlama

Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Doğan'sa, Faik Akgün'ü işten çıkardıklarını doğruladı ancak bu durumunun belediyeyle ilgisi olmadığını söyledi.

"Faik Akgün'ün haber yapma konusunda yetersiz kaldığını" iddia eden Doğan, "Bize katkı sunamadığı için işten çıkardık" dedi.