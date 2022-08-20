AKP'li belediyeye tahsis edilen askeri arazinin akıbeti sır gibi saklanıyor

İstanbul’da bulunan tek askeri havalimanı olan Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’nın akıbeti adeta sır gibi saklanıyor.

Askeri havaalanı arazisinin bir bölümünün AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, büyüklüğünün yaklaşık 3 milyon 350 bin metrekare olduğu belirtilen askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacak.

Belediyenin raporunda, “275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verilse de askeri havalimanı arazisinin geri kalan kısmına ne yapılacağı ise açıklanmamıştı.

Sorular yanıtsız bırakıldı

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer alan askeri havaalanının akıbeti nedir? Havaalanının taşınacağı doğru mu? Söz konusu araziye ne yapılması planlanmaktadır?” soruları yönetildi.

Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı Lojistik Genel Müdürlüğü’nün verdiği yanıtta ise “İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde yer alan askeri havalimanının akıbeti, taşınıp taşınmayacağı ve söz konusu araziye ne yapılması planlandığı hakkında ilgi ile bilgi istenmiştir. Talep edilen bilgi, bilgi edinme hakkı kapsamında kalmamaktadır. Bu nedenle ilgi başvurunuz ile ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” denildi.

İmar rantına neden olacak

Öte yandan askeri havaalanının taşınmasıyla da çevresinde bulunan araziler değerlenecek ve bu arazilere yüksek katlı binalar inşa edilmesinin önü açılacak.

Ayrıca askeri havaalanı arazisinin de birçok kışla arazisi gibi Emlak Konut tarafından yapılaşmaya açılmasından endişe ediliyor.

Askeri havalimanı 2018’de ve 2019’da düşen askeri helikopterlerle de gündeme gelmişti.

2018’de düşen helikopterde bulunan 5 asker ile 2019’da düşen helikopterde bulunan 4 asker yaşamını yitirmişti.