AKP'li belediyenin yaptırdığı portatif havuz patladı

AKP'li Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu. Havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.

Tonlarca su çocukların üzerine geldi

DHA'nın haberine göre, tonlarca su okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı.

Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra Cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.