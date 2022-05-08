AKP'li belediyenin ihalesi medya patronlarına gitti

İktidara yakın yayın çizgisiyle bilinen Kanal 7 ve Ülke TV'nin sahiplerinin, İstanbul’daki AKP’li Beykoz Belediyesi’nden milyonlarca liralık bir ihale aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 13 Aralık 2021 tarihinde “2022 Yılı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarının İşletilmesi, Gezi Organizasyonları, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Açık Hava Etkinlikleri organizasyonu” adı altında bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, ihaleyi, 14 milyon 811 bin TL teklif veren Acar Kurumsal Yönetim Şirketi İle Lapis Eğitim Organizasyon Şirketi İş Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. AKP'li Beykoz Belediyesi ile şirketler arasında da 3 Mart 2022 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kanal 7'nin sahipleri

Milyonlarca liralık ihaleyi aldığı açıklanan iş ortaklığı içerisinde yer alan Lapis Eğitim Organizasyon ve Sosyal Hizmetler Şirketi’nin sahipleri ise oldukça dikkat çekici. Şirket, 1993'te Necmettin Erbakan'ın İslami TV kanalı isteği üzerine kurulan Kanal 7 ile Ülke TV’nin de bağlı olduğu Beyaz Holding’e bağlı.

Holdingin hissedarları arasında ise Almanya'da başlayan ve ülkenin en büyük bağış skandalı davası olan ‘Deniz Feneri Davası’na da isimleri karışan Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve eski RTÜK Başkanı Zahid Akman yer alıyor.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın ise aynı zamanda da Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Cemaati lideri Mehmed Zahid Kotku'nun da öğrencisi olduğu biliniyor. Kanal 7 ve Ülke TV’nin sahiplere ait Lapis Eğitim Organizasyon Şirketi, kamuda son 11 yılda toplam 2 milyar 358 milyon TL değerinde tam 50 ayrı ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi ise AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldı. Şirket, AKP’li İBB’den 2011 ile 2016 yılları arasında 1 milyar 209 milyon TL değerinde 9 ayrı ihale aldı.

AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden 169 milyon 67 bin TL değerinde beşi ayrı ihale alan şirket, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden ise toplam 117 milyon 778 bin TL değerinde üç ayrı ihale aldı.