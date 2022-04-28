AKP’li belediyenin 6 bin kiloluk baklava ihalesi AKP’li isme gitti

AKP’li Ümraniye Belediyesi 6 bin kilo cevizli baklava alımı için ihale düzenledi.

BirGün'de yer alan habere göre, birer kilo olarak hazırlanacak olan 6 bin kutu baklava ihalesi 18 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. Ümraniye Belediyesi, ihaleyi üstlenen Oviya Gıda Mamulleri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile 20 Nisan 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

İhaleyi alan firma baklavaları 30 gün içinde, belediyenin belirttiği adreslere teslim edecek. İhaleyle ilgili düzenlenen teknik şartnamede, baklavanın içine ne miktarda ceviz konacağı belirtilmezken şu ifadeyle yetinildi:

“Baklavanın iç malzemeleri yeterli miktarda ve her yere eşit ve dengeli dağılmış biçimde olacaktır.”

Adreslere gönderilecek baklava kutularının üzerinde yer alacak yazı için, açık bir tanımlama yapılmazken “Karton kutu aşağıda verilen görseldeki gibi olacaktır” denildi.

Söz konusu görsel üzerinde “Sağlıklı, huzurlu ve bereketli Ramazanlar dileriz. İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı. Ümraniye Belediyesi” yazısı bulunuyor. Ümraniye Belediyesi’nin 240 saat alımı ile ilgili düzenlenen teknik şartnamede, İsmet Yıldırım’ın adının saatler üzerinde yazılı olacağı açıkça belirtilmişti.

Milletvekilliğine aday gösterildi

Ümraniye Belediyesi’nin baklava ihalesini alan Oviya Gıda Unlu Mamuller firmasının üç ortağından biri Hakkı Şanlı. Firmayı 2010 yılında kuran Hakkı Şanlı, 2015 seçimlerinde AKP’den İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu. AKP Hakkı Şanlı’yı 19. sıradan milletvekili adayı gösterdi ancak Şanlı kazanamadı. Hakkı Şanlı’nın, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre birçok şirketi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi’nden 714 bin TL bedelle “su böreği” ihalesi alan Şanlı’nın şirketi, geçtiğimiz yıllarda da AKP’li belediyeden aynı ad altında birçok ihale almıştı.