AKP'li belediyenin ihaleleri babadan oğula geçti

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi’nin, 31 Ağustos 2022 tarihinde açtığı “Araç Kiralama Hizmeti” ihalenin sonucu belli oldu. 3 firmanın geçerli teklif verdiği ihaleyi, “Jet Kar Turizm Nakliye Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi” 109 milyon 979 bin 20 TL’ye aldı. İhale kapsamındaki araçları 2 yıllığına kiralayan Eyüpsultan Belediyesi, söz konusu firmayla 26 Eylül 2022 tarihinde sözleşme imzaladı.

İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre Jet Kar firması, başta Eyüpsultan Belediyesi olmak üzere birçok AKP’li belediyeden ihale alan AKP milletvekili aday adayı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’a ait. Yunus Emre Bulut, firmaya 2020 yılında amcası Ali Bulut’un hisselerini alarak ortak olarak girdi. Yunus Emre Bulut, şirketin diğer ortağı İsmihan Alas’ın hisselerini de alarak firmanın tek başına sahibi haline geldi.

Aldığı ihalelerin toplam bedeli 700 milyon TL'yi geçti

Eyüpsultan Belediyesi’nin aynı isim altında 2019’da açtığı ve süresi 30 Eylül 2022 tarihinde biten araç kiralama ihalesini Mavi Yeşil Turizm Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, 78 milyon 781 bin 325 TL’ye almıştı. Mavi Yeşil firmasının sahibi Erol Bulut 2018 seçimlerinde AKP’den İstanbul 3. Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Erol Bulut’un firmasının, büyük çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere kamu kurumlarından aldığı ihale sayısı 100’ü geçti. Mavi Yeşil firması son olarak geçen temmuz ayında AKP’li Pendik Belediyesi’nden, 57 milyon 935 bin 865 TL’ye park inşaatı işi almıştı. Firmanın son 9 yılda aldığı ihalelerin toplam bedeli 700 milyon TL’yi geçti.

Baba ve oğula ait iki şirketin son iki yılda, çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere aldığı ihalelerin toplam bedeli 435 milyon 960 bin TL’yi aştı.

Milletvekili aday adayı olmuştu

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı olan Erol Bulut, 27 Nisan 2018’de AKP İstanbul İl Başkanlığı’na verdiği adaylık dilekçesiyle milletvekili aday adayı olmuştu. Milletvekili aday adayı olmasıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Erol Bulut, şunları söylemişti:

“İnşallah Reisimizin yöneteceği tek başlı sisteme geçeceğiz. Statükoların bitmesi lazım. Onun için de çift başlı bir sistemden, inşallah Reisimizin yöneteceği, vatan sevdalılarının yöneteceği, tek başlı bir sisteme geçeceğiz. Çok önemsiyoruz cumhurbaşkanlığı sistemini. Statükoya izin vermeyeceğiz. Bu milletin dediği olacak. 15 Temmuz’da milletin olmuştur. İnşallah bundan sonra da ilelebet milletin olacak. Mazlumların hamisi olacağız. Bu da bizim boynumuzun borcu.”

AKP’li Egemen Bağış 2017 yılında, kendisini ziyarete gelen Erol Bulut’la birlikte çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşmıştı. İki dönem Sancaktepe Belediye Başkanlığı yapan ve şimdi AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı görevini yürüten AKP’nin önde gelen isimlerinden İsmail Erdem ile Erol Bulut’un yakınlığı da dikkat çekiyor. (ANKA)