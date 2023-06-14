AKP’li belediyenin ihaleleri 12 yıldır tek isme gidiyor

İstanbul'da AKP'li Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023’te açtığı ‘Başakşehir genelinde kullanılmak üzere bitki ve muhtelif peyzaj malzemeleri’ ihalesini tek bir isme verdi.

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre; AKP’li Başakşehir Belediyesi, bitki ihalesini 2011’den bu yana Savaş Bayraktar’a veriyor. Bayraktar’ın ihale almadığı tek yıl 2015; onda da belediyenin bitki alımı yaptığı görülmüyor.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndaki (EKAP) bilgilere göre Bayraktar, 2011, 2012, 2013, 2014’te kendi adıyla girdiği ihalelerin tamamında rakiplerin teklifleri geçersiz kılınarak ihaleleri topladı. 2016’dan sonra ihale almaya sahibi olduğu ‘Durusu Fidancılık Peyzaj İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ şirketle girdi. Bu şirket de her yıl ihaleleri toplarken kayrılmaya devam edildi.

Bayraktar, 2011’den bu yana Başakşehir Belediyesi’nin her yılki bitki ihalelerini alarak kasasını milyonlarca lirayla doldurdu.

Bayraktar'ın şahıs adıyla aldığı ihaleler şöyle:

2011’de Savaş Bayraktar, bitki ihalesine kendi adıyla girerek 1 milyon 429 bin liraya aldı. Dört kişinin girdiği ihalede bir kişinin teklifi reddedildi, ihale Bayraktar’a kaldı. Bayraktar, aynı yıl içinde girdiği benzer ihaleyi ikinci kez kazandı. Burada iki teklif reddedilerek Bayraktar’ın 859 bin liralık teklifi geçerli kılındı.

2012 yılında da benzer ihale Bayraktar’a rakip şirketin teklifi reddedilerek verildi. Bayraktar, aldığı bu ihaleyle kasasına 3 milyon 637 bin lirayı koydu.

2013’taki ihaledeyse Bayraktar, 7 milyon 903 bin lira gelir elde etti. Burada da diğerlerindeki gibi rakip şirketin teklifi reddedilerek Bayraktar’ın ihaleyi kazanması sağlandı.

Bir yıl sonraki ihalede benzer durum yaşandı. 2014’te AKP’li belediye rakibi eleyerek Bayraktar’ın 2 milyon 584 bin liralık teklifini kabul etti.

Sıra şirkette

Bayraktar, dört yıl kendi adıyla aldığı ihaleleri 2016’dan sonra kurduğu ‘Durusu Fidancılık’ adlı şirketiyle sürdürdü.

Bayraktar, buradan sonra aldığı ihalelerde de kayrılmaya devam edildi. O ihaleler şöyle: