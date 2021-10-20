AKP'li belediyenin eski daire başkanına 'rüşvet'ten 4 yıl 2 ay hapis ve tahliye

Samsun’da ’rüşvet aldığı’ iddiasıyla tutuklanan eski daire başkanı ile rüşvet verdiği iddia edilen müteahhidin yargılandıkları mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu eski daire başkanının tahliyesine karar verdi.

Bizim Samsun internet kanalındaki canlı yayın sırasında sunucu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlığı ve müdürlük karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli bir bürokratın kendisinden 200 bin TL rüşvet istediğine dair elinde ses kaydı olduğunu açıkladı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş'ın çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile Rize İkizdere'deki bir termal otelde konakladığı ve 5 bin 977 lira faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Bahattin Karakaş'ın aracında çay paketi altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira para ele geçirdi. Bahattin Karakaş'ın telefonla görüştüğü Y.T.'den çok daha fazla para istediği belirlendi. Polis rüşvet olayının paraların farklı tarihlerde çay paketi içine gizlenerek Y.T. tarafından Bahattin Karakaş'ın aracına bırakılıp rüşvet alışverişinin bu şekilde devam ettiğini, şahısların suçtan kurtulmak için böyle yola başvurduklarını ortaya çıkardı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyona sonucu Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ‘rüşvet almak' suçundan, müteahhit Y.T. ise ‘rüşvet vermek' suçundan 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Müteahhit Y.T.'nin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla 14 Ocak 2021 günü tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi'nden Samsun Adliyesi'ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Y.T.'nin tahliyesine karar verdi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Bahattin Karakaş ile tutuksuz olan müteahhit Y.T. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Savcı, Bahattin Karakaş ile Y.T.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 252/ 1-2 maddesi gereği 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Söz konusu davanın ikinci ve son duruşması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü.

Tutuklu yargılanan Bahattin Karakaş hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek 'hayatında kimseden rüşvet almadığını' savundu. Y.T. duruşmaya katılmazken avukatı Ata Giritli ise duruşmada hazır bulundu. Av. Giritli, "Müvekkilim alacaklı olup alacağını tahsil etmek için bu şekilde hareket ettiği ortadadır. Ceza verilmemesi gerekmektedir" dedi.

Mahkeme Bahattin Karakaş'ı "rüşvet almak", Y.T.'yi ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Bahattin Karakaş'ın tahliyesine karar verdi. (İHA)