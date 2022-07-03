AKP'li belediyenin deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projelerine yargı 'dur' dedi

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet ve Turnasuyu ırmakları arasındaki kıyı düzenleme, bisiklet yolu ve deniz dolgusu çalışmalarının durdurulması için açtığı davayı kazandığını duyurdu.

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ordu 1. İdare Mahkemesi’nin, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet ve Turnasuyu ırmakları arasındaki yaptığı kıyı düzenleme, bisiklet yolu ve deniz dolgusuna ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu iptal ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi.

“Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’den Gülyalı’ya kadar tüm kıyıları doldurarak halkın kıyılardan yararlanmasını engellemek istemektedir. Biz de halk olarak Ordu’ya ihanet eden, zarar verenlere karşı hukuksal mücadelemizi veriyoruz. Bu zamana kadar, kıyı düzenleme ve deniz dolgusu adıyla yapılan projelere açtığımız davaların tümü lehimize sonuçlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararlarına uymayıp suç işlemeye devam ediyor. Rıhtım ve Melet Irmağı arasında parça parça ve bütüncül projeleri oldu, davaları kazandık. Melet Irmağı doğu yakasına balıkçı barınağı yapmaya başladı, dava açtık kazandık. Ancak mahkeme kararına uymayan belediye, barınak yapım çalışmalarına devam ediyor.

'Projelerin ekolojik denge ve kuralları gözetmeden yapıldığı ortaya çıktı'

Son olarak Melet Irmağı ile Turnasuyu Irmağı arasında kıyı düzenleme, bisiklet yolu ve deniz dolgusu adıyla bir proje hazırlanmıştı. İtirazımızı yaptık, dava açtık. Ordu 1. İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşma sonrası mahkeme, bilirkişi heyetinin raporunda belirtilen ‘ÇED projesinde çevre dengesi gözetilmediği’ doğrultusunda iddialarımızı kabul ederek lehimize karar verdi ve ÇED iptal edildi. Böylece kıyı düzenleme ve deniz dolgusu adıyla yapılan projelerin tümünün ekolojik dengeyi ve kuralları gözetmeden yapıldığı ortaya çıkmış oldu.”

Açıklamada ayrıca, Fatsa’daki kıyı düzenleme ve deniz dolgusu projesine ilişkin yargı sürecinin Ordu Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığı ifade edildi.