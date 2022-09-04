AKP'li belediyelere 30 kat fazla teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği teşvik belgeleri AKP'li belediyelere yapılan çifte standartı gözler önünde serdi.

Bakanlık tarafından temmuz ayına ilişkin hazırlanan teşvik belgeleri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 38 milyar 165 milyon 474 bin lira tutarında 868 yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Teşvik belgelerinin içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi yapılan destek tutarının büyüklüğü ile dikkat çekti. Belediye hizmetleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık teşvik aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre yılın ilk 7 ayında düzenlenen teşvik belgelerinde AKP'li belediyeler ilk sırada yer aldı. Ocak ayından Temmuz ayında kadar belediye hizmetleri kapsamında düzenlenen 65 yatırım teşvik belgesinden 49'unu AKP'li belediyeler ya da bu belediyelerin iştirak şirketleri aldı. Bu belgelerden sadece 5'i CHP'li belediyeler için düzenlendi. Diğer teşvikler ise MHP ya da kayyum yönetimindeki belediyelere verildi.

AKP'li belediyeler ve iştirak şirketleri için hazırlanan belgelerle 3,2 milyar lira teşvik sağlandı. CHP'li belediyeler için hazırlanan teşvik belgeleriyle de sadece 110 milyon lira teşvik sağlandı. AKP'li belediyeler için hazırlanan teşvik belgelerinin tutarı CHP'li belediyeler için hazırlananın 30 katını buldu.

Bakanlık tarafından temmuz ayına ilişkin hazırlanan teşvik belgelerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 2,2 milyar lira destek sağlanırken ocak ayından bu yana AKP'li belediyelere CHP'li belediyelere sağlanan tutardan 30 kat fazla teşvik verildi.



