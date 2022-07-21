AKP'li belediyelerden milyonlarca liralık arsa satış ihalesi: Vazo kulesi yapacaklar...

Bugün Resmi Gazetede AKP'li Kütahya Belediyesi'nin kira karşılığı 30 yıl süreli "Vazo Kule" yapılması ile AKP'li Konya ve Şanlıurfa Belediyelerinin taşınmaz satış ihale duyuruları yayımlandı.

Kütahya Belediyesi Nisan 2022’de vazo kule yapmak üzere 45 milyon lira harcamanın öngörüldüğü bir proje hazırlamış "ÇED gerekli değildir" raporu almıştı. Vazonun kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bütçeden yapımından vazgeçildiği anlaşılıyor. Seyir terası sosyal-kültürel ticaret ve tesis alanından oluşacak vazo kuleyi yapan şirket 30 yıl süresince işletecek. İhaleye katılmak için isteklilerden 10 milyon 851 bin lira geçici teminat isteniyor. Aylık 80 bin lira kira, her yıl TÜFE oranında artırılacak.

Konya ve Şanlıurfa belediyeleri yaklaşık 32,2 bin m² yüzölçümü büyüklüğündeki 7 taşınmazdan yaklaşık 100 milyon lira gelir bekliyor. Ancak Konya belediyesi 59 milyon lira gelir beklediği taşınmazını 12 taksitte satacağı için parasını bir yılsonunda tahsil edebilecek.