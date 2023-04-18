AKP’li belediyeler son 3 yılda okçuluk için 102,1 milyon TL harcadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da özel ilgisinin olduğu okçuluk sevdası için bir belediye daha fahiş harcamaya imza attı. AKP’li Turgut Altınok başkanlığındaki Keçiören Belediyesi 852 metrekare oturum alanına sahip tek katlı kapalı okçuluk tesisi için 10 milyon TL’ye yakın parayı gözden çıkardı.

Keçiören Belediyesi 17 Mart’ta, “Ovacık Mahallesi Okçuluk Kapalı Spor Tesisi Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihalede yaklaşık maliyet, 10 milyon 786 bin 994 TL olarak belirlendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Keçiören Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen ihaleye verilen en yüksek teklifin 13 milyon 474 bin TL, en düşük teklifin ise 9 milyon 577 bin TL olduğu bildirildi. Belediye ile 9,5 milyon TL’lik en düşük teklifin sahibi Mesut Gündüz ile 12 Nisan’da sözleşme imzalandı. İhalenin sonuç ilanı henüz yayımlanmazken ihale kapsamındaki okçuluk tesisi yapım işinin 240 gün içinde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Belediyeler sıraya girdi

AKP’li Keçiören Belediyesi’nin 9,5 milyon TL’lik harcamasının ardından, AKP’li belediyelerce 2020-2023 döneminde okçuluk tesisleri için gerçekleştirdiği toplam harcama 102 milyon 100 bin TL oldu. Okçuluk tesisi sevdasına düşen belediyeler ve tesisler için yaptıkları harcamalar ise şöyle sıralandı: