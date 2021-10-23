AKP’li belediyeden TÜGVA’ya kıyak: Köşk, çadır kafe ve yurt için arazi

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, AKP’li Belediye Başkanı Tahsin Babaş zamanında belediyenin mallarının TÜGVA’ya peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Sözcü'nün haberine göre Erbilgin, 2015 ve 2017 yılları arasında, belediyenin 5 bin 700 metrekare arsayı, belediye tarafından tadilatı yapılan 3 katlı bir konağı ve yine belediyeye ait çadır kafeyi TÜGVA’ya bedelsiz olarak tahsis ettiğini söyledi.

Tahsisler bedelsiz yapılmış

Kentin imkan ve olanaklarının derneklere, vakıflara ve cemaatlere peşkeş çekildiğini söyleyen Erbilgin, yarım kalan TÜGVA yurdunun önünde açılama yaparak, “Bu bina, devletin mallarının bir şehrin olanaklarının cemaatlere, vakıflara nasıl kullandırıldığının örneklerinden birisi. Bu bina 5 bin 700 metre kare alan üzerinde inşa edilmiş ve henüz inşaatı tamamlanmamıştır. 7 Aralık 2015 yılında belediye meclisinin 205 nolu kararı ve o gün görev yapan meclis üyelerinden altısının ret oyuna rağmen adı TÜRGEV daha sonra TÜGVA olacak olan vakfa 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmiş. O gün AK Parti belediyesi sadece şehrin en değerli parsellerinden olan bu yeri tahsis etmekle yetinmemiş, 1 Mart 2017 tarihinde 3 katlı konağı 10 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz tahsis etmiş, yetmemiş daha sonra belediyeye ait çadır kafeyi yine 10 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz olarak vermiş. Bunun için de İçişleri Bakanlığı’ndan onay alınmış” dedi.

'Barınma sorunu çeken öğrencilere verilsin'

Kentte barınma sorunu yaşayan üniversiteli öğrenciler olduğuna dikkat çeken Erbilgin, “Bu kentin çocuklarının, insanlarının kreşlere, parklara, kütüphanelere ihtiyaçları varken, sırf kendi cemaatleri ve vakıfları örgütlensin diye bu şehrin kaynaklarını gözünü kırpmadan vakıflara vermişler. Şimdi yapılması gereken Kastamonu Belediyesi, acilen bu tahsisi iptal ederek ya da ilgili bakanlık acilen bu tahsisi iptal ederek ve yarım kalan bu inşaatı tamamlayarak yurt sorunu yaşayan, barınma sorunu yaşayan kız çocuklarımıza tahsis edilecek hale getirmelidir. Bu binada yeniden bu ülkenin evlatlarının kullanacağı biçimde tamamlanıp halkın hizmetine sunulmalıdır” diye konuştu.