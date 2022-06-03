AKP'li belediyeden toplu ulaşıma zam

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Haziran Pazartesi itibarıyla ulaşım tarifelerinde zam yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan TULAŞ Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Haziran Pazartesi itibarıyla toplu ulaşım bilet fiyatlarında güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 3,75 TL, öğrenci biniş fiyatı 2,00 TL olarak uygulanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bilet fiyatları güncellemelerinden sonra dahi 30 büyükşehir arasında en ucuz taşımacılık yapan 3. Büyükşehir konumunda bulunmaktayız. Fiyat güncellemesi öncesi 1,5 TL olan öğrenci biniş fiyatına yalnızca 0,50 kuruşluk bir artış uygulayarak öğrenci dostu şehir olma özelliğimizi de sürdürüyoruz. Akçaabat ve Yomra ilçemizde ise tam yolcu biniş fiyatı 5,00 TL, öğrenci biniş fiyatı 3,00 TL olarak güncellenecektir.”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi dün de suya yüzde 47 zam yapmıştı.