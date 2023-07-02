AKP'li belediyeden toplu ulaşıma yüzde 90'a varan zam

Konya'da artan maliyetler gerekçe gösterilerek toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. 3 Temmuz pazartesi gününden itibaren geçerli olacak zam, otobüs, tramvay ve minibüslerde uygulanacak.

Buna göre, öğrenci biletleri 2,5 TL'den 4 TL'ye, tam bilet ücretleri ise 4,5 TL'den 8,5 TL'ye yükselecek.

Minibüs indi-bindi ücreti 10-11 TL

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerine düzenleme yapıldığını açıkladı.

Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"04 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs ücret düzenlemesinin üzerinden 12 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi- bindi ücretimiz 8,5 TL, mesafesine göre 10-11 TL olarak güncellenmiştir. Alınan karar 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum."