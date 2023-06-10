AKP'li belediyeden toplu ulaşıma yüzde 40 zam

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 40 oranında zam kararı aldı. Haber61’de yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan kararla, şehir içi ulaşımda en yakın mesafe ücretleri siviller için bilet 6 lira 50 kuruştan 9 liraya, öğrenci için 5 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde, sivil 5 liradan 6 lira 90 kuruşa, öğrenci 4 liradan 5 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Alınan zam kararı dolmuşlarda 12 Haziran Pazartesi, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ise 16 Haziran Cuma gününden geçerli olacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda alınan karar üzerine Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile D ve M plakalı dolmuşların tarifelerinde güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda Büyükşehir otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 5.00 liradan 6,90 liraya, indirimli 4,00 liradan 5,50 liraya, öğrenci biniş fiyatı 2,50 liradan 3,50 liraya yükseltilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bilet fiyatlarındaki güncellemeden sonra dahi 30 büyükşehir arasında en ucuz taşımacılık yapan Büyükşehir arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 6,50 liradan 9 liraya, öğrenci ise 5,50 liradan 6,50 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar 12 Haziran Pazartesi, Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise 16 Haziran Cuma gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır.”