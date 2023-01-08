AKP'li belediyeden suya yüzde 80 oranında zam

AKP'li Kırıkkale Belediyesi suya yüzde 80 zam yaptı.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre; Belediye Encümeni tarafından karar verilen zammın konutta kullanılan 0-10 m3 arası suyun metreküp ücreti 2 lira 40 kuruştan 4 lira 40 kuruşa, 11-30 m3 arası 2 lira 82 kuruştan 5 lira 10 kuruşa, 31-50 metreküp arası 3 lira 19 kuruştan 5 lira 90 kuruşa, 51 metreküp üzeri suyun ücreti ise 3 lira 70 kuruştan, 6 lira 70 kuruşa yükseldi.

Resmi daireler tarafından kullanılan suyun metreküp fiyatı 3 lira 60 kuruştan 8 liraya çıkarken, özel okul- özel hastane- bankaların kullandığı suyun tarifesi 5 lira 45 kuruştan 10 liraya yükseltildi. İşyerlerinde ise 0-50 metreküp arası suyun metreküp bedeli 4 lira 43 kuruştan 7 lira 90 kuruşa ve 51 metreküp üzeri kullanımda ise 5 lira 05 kuruştan 9 lira 10 kuruş olarak belirlendi.