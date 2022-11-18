AKP'li belediyeden suya yüzde 190 zam

AKP’li Zonguldak Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, suya yüzde 190 oranında zam yapıldı. Karar oy çokluğu ile kabul edilirken, zamlı tarifenin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.
Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:
- Konutlarda 3,10 TL’den den 9 TL’ye yükseldi.
- Engelli, şehit ve gazi yakını indirimli konutlarda 1,50 TL’den 4,50 TL’ye yükseldi.
- İşyeri tarifesi 9 TL’den 26 TL’ye yükseldi.
- Fabrika ve sanayi kuruluşları tarifesi 5 TL’den 14,50 TL’ye yükseldi.
- İnşaat ve şantiye tarifesi 12 TL’den 35 TL’ye yükseldi.