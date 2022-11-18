AKP'li belediyeden suya yüzde 190 zam

AKP’li Zonguldak Belediyesi, suya yüzde 190 oranında zam yaptı. Zamlı tarife 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi

AKP’li Zonguldak Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, suya yüzde 190 oranında zam yapıldı. Karar oy çokluğu ile kabul edilirken, zamlı tarifenin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:

  • Konutlarda 3,10 TL’den den 9 TL’ye yükseldi.
  • Engelli, şehit ve gazi yakını indirimli konutlarda 1,50 TL’den 4,50 TL’ye yükseldi.
  • İşyeri tarifesi 9 TL’den 26 TL’ye yükseldi.
  • Fabrika ve sanayi kuruluşları tarifesi 5 TL’den 14,50 TL’ye yükseldi.
  • İnşaat ve şantiye tarifesi 12 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

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