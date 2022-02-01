AKP'li belediyeden işçilere zam teklifi: Yüzde sıfır

İzmir'deki Menemen Belediyesi, son yerel seçimlerde gailp gelen CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 24 Kasım 2020’de, belediyeye yönelik yürütülen “zimmet ve irtikap” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.

Aksoy’un tutuklanmasının ardından belediye, AKP'li Aydın Pehlivan tarafından yönetilmeye başlandı.

Menemen Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yaklaşık üç aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Belediye ve belediyenin şirketi Meta-Su’da çalışan bin 826 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde, arabulucu süreci perşembe günü (3 Şubat) sona eriyor.

Medyascope‘un haberine göre Belediye-İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şubesi Başkanı Cumali Akay, belediyenin teklifinin kabul edilemez olduğunu ve greve gitmeyi düşündüklerini belirtti.

'Yüzde sıfırlık bir zam teklifi var şu anda'

Görüşmelerin tıkanma noktasında olduğunu vurgulayan Akay, şunları söyledi:

“Menemen Belediyesi ve belediyeye bağlı Meta-Su şirketleri çalışanları adına yetkiliyiz. İki süreçte de şu anda tıkanma aşamasındayız. İki farklı sözleşme var, bin 200 kişilik olan kısımda sadece asgari ücret, bin 50 lira yakacak yardımı ve dört adet ikramiyemiz var, bunlar da bir önceki görüşmelerde elde ettiğimiz haklarımız. Bunları da geliştirmeden yüzde sıfırlık bir zam teklifi var şu anda. Kalan 600 kişiye de sıfıra çok yakın oranda olmak üzere bir teklif veriyorlar.”

'Greve çıkacağız'

Akay, sürecin böyle devam etmesi halinde grev kararı alacaklarını belirterek, “Bugüne kadarki süreci tamamen emekçi arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerle götürdük, taslağı bile onlarla birlikte hazırladık. Şu anda görünen durum, sürecin sonunda eylem yapacağız veya grev sandığı koyacağız. Çalışan arkadaşlarımızın yüzde 90 oranında greve olumlu oy verecekleri görülüyor” dedi.

'Hükümetin açıkladığı enflasyon oranında bile zam verilmiyor'

Akay, teklifin bu halini asla kabul etmeyeceklerini söyledi:

“Müzakere perşembe gününe kadar devam ediyor, bu tavır devam ederse karar alacağız ve ona göre hareket ediyoruz. Gerçek enflasyon yüzde 80-90’ları bulmuşken hükümetin açıkladığı yüzde 36’lık oran bile bize verilmiyor. Biz bunun üzerine bir refah payı da ekleyerek müzakereleri sürdürmeye kararlıyız. Ancak müzakereler ‘sıfır’ dayatması altında böyle devam ederse kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz.”