AKP'li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti Başkanı'nın oğullarına 26 milyonluk ihale

AKP'li Beykoz Belediyesi’nin 2024 yılı için “baskılı işler, tanıtım materyalleri ve promosyon ürünleri” almak üzere 29 Kasım 2023’te açılan ihaleye sonuçlandı. İhaleyi 26 milyon 573 bin 300 TL bedelle Siyahmartı Reklam Tanıtım Organizasyon Şirketi kazandı.

Sözcü’den Özlem Güvemli'nin haberine göre, aynı şirket Beykoz Belediyesi’nin ihalelerini 2023 yılında 12,7 milyon TL’ye, 2022 yılında 6,6 milyon TL’ye, 2020 yılında da 4,4 milyon TL’ye kazanmıştı.

Toplamda 50 milyon liralık ihale alan şirket 2005 yılında Ömer Faruk Tülün ve Kerem Tülün tarafından kuruldu. Tülün kardeşler, Sarıyer’in eski AKP’li belediye başkanı Yusuf Tülün’ün oğulları. Yusuf Tülün, İBB Meclis Üyeliği de yaptı. 2004-2009 döneminde de Sarıyer Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Yusuf Tülün AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Müşavirliği de yapmıştı.

Yusuf Tülün ayrıca İlim Yayma Cemiyeti Başkanı.