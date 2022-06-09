AKP'li belediyeden hukuksuz yıkım: 'Danıştay kararına rağmen rezerv alan ilan edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Meclis Genel Kurulu’nda Mardin’de AKP’li Yeşilli Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu. Gül ve Tepebaşı mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşümün hukuka aykırı olduğunu belirten Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfî uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

'Danıştay kararına rağmen...'

ANKA'nın haberine göre Özdemir şöyle konuştu:

"Yeşilli ilçesinde vatandaşlarımızın şikâyetçi olduğu sorunların başında Gül ve Tepebaşı mahallelerindeki bazı taşınmazların Danıştay kararına rağmen, Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararının uygulanmasıyla yaşanan mağduriyetler, hak kayıpları ve hukuksuzluklar gelmektedir. Danıştay’ın riskli alan kararını iptal etmesi üzerine, iki mahalleyi kanuna aykırı bir şekilde rezerv yapı alanı ilan ettiren Yeşilli Belediyesi’nin, kanuna aykırı, keyfî kararlarla yıkım yaptığı ve taşınmazlara düşük bedeller biçildiği bizlere iletilmiştir.

Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanına sormak istiyorum: Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfî uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir? Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine Bakanlık neden sessiz kalmaktadır?"