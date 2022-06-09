AKP'li belediyeden hukuksuz yıkım: 'Danıştay kararına rağmen rezerv alan ilan edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Meclis Genel Kurulu’nda Mardin’de AKP’li Yeşilli Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu. Gül ve Tepebaşı mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşümün hukuka aykırı olduğunu belirten Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “Mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlarımızın iddialarıyla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Yeşilli Belediyesinin bu keyfî uygulamalarına ve hukuk tanımazlığına duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.
'Danıştay kararına rağmen...'
ANKA'nın haberine göre Özdemir şöyle konuştu: