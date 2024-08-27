AKP'li belediyeden Espressolab'e kıyak: Tarihi binayı restore edip kullanımına verdi

12 farklı ülkede 250'yi aşkın şubeyle faaliyet gösteren Espressolab, kısa süre içinde hızla büyüdü.

Bu büyümenin arkasında 17 yıl boyunca İstanbul’u yöneten ve adı çeşitli hukuksuzluklara karışan AKP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la akrabalık, Erdoğan ve Bahçeli'nin reklam çalışmaları, babadan kalma sermaye, önemli bağlantılar ve biraz da "liberal kurnazlığı" yer alıyor...

2024 yılında 400 şubeye ulaşmayı hedefleyen marka, bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyor. Espressolab'in bu kapsamda attığı son adımlarından biri de Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesine açtığı şube oldu.

Markanın Ortahisar'da faaliyetlerini yürttüğü bina ise oldukça dikkat çekici. Çünkü AKP'li Ortahisar Belediyesi'nin Espressolab'e peşkeş çektiği bina 1892 yılında inşa edilen Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi'nin binası.

Abisinin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir işletme satın aldığını belirten Espressolab patronu Esat Kocadağ, 2014 yılında hizmete başlayan ilk Espressolab’in açılışını, “Baktım personelin yemek yediği küçücük bir köşe var. 'Bana burayı versen ben burayı kahveci yapsam' dedim. Ve Espressolab ilk o köşede başladı" ifadeleriyle anlatıyor. Her şeye paraya dönüştürülebilme potansiyeli üzerinden bakan Kocadağ'ın "liberal kurnazlığı" bununla da sınırlı değil. (Video: Kolay Değil / YouTube)

Restore edildi, Espressolab'e sunuldu

Beldenin merkezi olan Tepebaşı Meydanı'nda bulunan bina, 1892 yılında inşa edildi ve bir süre boyunca ortaokul olarak kullanıldı. Bir süre işlevsiz kalan bina, 1954 yılından 2010 yılına kadar Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi'nin kullanımına açıldı. Ortaca Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 yılında binada başlayan restorasyon çalışmalarının ardından bina 2023 yılında kitap kafe olarak faaliyet göstermeye başladı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 22’ncisi düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” kapsamında “Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi Restorasyon Projesi" ödüle layık görüldü.

Belediyenin internet sitesinde ödüle dair Mart ayında yayımlanan haberde, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş'in "Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden aldığımız ödülden sonra, yine Türkiye genelindeki 397 belde belediyesi arasında tek olmanın ve bu ödüle layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alınan ödülle belediye başkanının reklamı yapıldı ancak bina daha restorasyon sürecindeyken kiralama ihalesine çıkarılmıştı. Tarihi binanın restore edilmesinin nedeni kültürel varlığı korumak mıydı yoksa açılacak ihale için binaya çeki düzen vermek miydi?

27 Temmuz 2022 tarihli ihale ilanında binanın, ihaleyi kazanan yüklenicinin kitap kafe konseptine uygun olarak 10 yıl boyunca işletmesi için kiralanacağı belirtildi. Sonrasında ihaleye dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Espressolab'in yeni şubesi yaklaşık 5 ay önce tarihi binada faaliyete başladı. Hem de kitap kafe olmamasına rağmen...

Kocadağ ailesine çekilen peşkeşler

Espressolab ve Sütiş'in patronu Esat Kocadağ'ın markalarına daha önce de çeşitli peşkeşler çekilmişti. Söz konusu peşkeşlerlerden bazıları şöyle: