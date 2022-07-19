AKP'li belediyeden 2,5 milyon TL'lik 'dekoratif aydınlatma' ihalesi

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Dekoratif Aydınlatma Malzemeleri, Aydınlatma Armatürleri ve Kablolar Mal Alım İşi” ihalesi kapsamında, 2,5 milyon TL’den fazla para harcadığı öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li belediye, “Dekoratif Aydınlatma Malzemeleri, Aydınlatma Armatürleri ve Kablolar Mal Alım İşi” ihalesinin onayını 21 Nisan’da aldı. İhale ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirildi. İki kısma bölünen ihaleye toplam beş şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren idare, iki kısımdan oluşan ihale kapsamında 27 Haziran’da iki farklı şirket ile sözleşme imzaladı.

İhalenin dekoratif aydınlatma malzemelerini içeren birinci kısmı için imzalanan sözleşmenin bedeli 869 bin 100 TL, aydınlatma armatürleri ve kablolarını içeren ikinci kısmı için imzalanan sözleşmenin bedeli ise 1 milyon 799 bin TL oldu. Belediyenin imzaladığı sözleşmenin toplam bedeli ise 2 milyon 668 bin 100 TL'ye ulaştı.