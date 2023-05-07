AKP'li belediye 'tatlı tatlı' yemiş: Tartışma yaratan harcamaları ortaya çıktı

Çakma ödül skandalı olarak anılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül almadığı halde UNESCO'dan ödül aldığını açıklayan Bursa’daki AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin tartışma yaratacak harcamaları ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bursa Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Sefa Yılmaz, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı şerh raporu hazırladı. CHP’li Yılmaz’ın raporunda, belediyenin harcamalarını tek tek sıraladı. Raporda, Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olarak 1 milyon 46 bin liralık harcama yaptığı belirtildi. AKP’li belediyenin yaptığı harcamalar şöyle sıralandı:

Kestane şekeri için 180 bin lira,

için 180 bin lira, İkram edilmek üzere çikolata alımına 388 bin lira,

alımına 388 bin lira, Lazer baskılı ve kutulu 35 bin kalem için 144 bin lira,

için 144 bin lira, 2 bin adet havlu alımına 125 bin lira,

alımına 125 bin lira, Hediyelerin konması için alınan 14 bin bez çantaya 207 bin lira harcama yapıldı.

Kokteyllere para saçıldı

AKP’li belediye, yine Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olarak açılış ve törenlerde kokteyl verilmesi için de sadece 2022 yılında 292 bin 640 liralık harcamaya imza attı.

Ayrıca belediye "Sünnet çocuklarına dağıtılmak üzere” KDV hariç 214 bin liralık kol saati alımı da yaptı. Düğün törenlerinde dağıtılması için de alınan 500 kol saatine KDV hariç 215 bin lira ödeme yapıldı.

'Kriz umurlarında değil'

CHP’li Meclis Üyesi Sefa Yılmaz, yaptığı değerlendirmede yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek şunları söyledi:

“Osmangazi Belediyesi 2022 yılında, hediyelik olarak binlerce kutu çikolata, kestane şekeri, havlu alımı yapmıştır. Alımı yapılan bu hediyeler için belediyenin yaptığı harcama 1 milyon TL’yi geçmiştir. Yapılan bu harcamalar 2021/14 sayılı ‘Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne’ aykırıdır. AKP’li Osmangazi Belediyesi; genel başkanları da olan Cumhurbaşkanı’nın yayınladığı genelgeye aykırı hareket etmiştir. 2022 yılında yayınlanan Sayıştay Denetim raporlarının birçoğunda, özellikle AKP’li belediyelerin israftan vazgeçmeyerek, tasarruf tedbirleri genelgesine aykırı hareket ettikleri açık bir şekilde görülmektedir.

Kaldı ki 2022 yılında yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın alım gücü tamamen azalmış, insanımız her türlü sosyal yardıma muhtaç hale gelmiştir. Bu nedenle, belediyelerin kaynaklarının çok daha fazla sosyal yardımlara aktarılmaya ihtiyaç olan bir dönemde ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışı ile hareket ederek hediye alımlarına harcaması kabul edilemez.”

Sayıştay bile şaşırmıştı

Osmangazi Belediyesi, çakma ödül skandalı ile hafızalara kazındı. Birçok belediye başkanı, 16 Ocak 2020 tarihinde UNESCO'dan ödül aldıklarını duyurdu. Ancak daha sonra belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan “Kent Araştırmaları Enstitüsü”nün "layık gördüğü" ortaya çıktı. Ödül alan 41 belediye başkanı da bu enstitü ile bağlantılı olan “Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’ne" belediye kasasından en az 106 bin TL ödeme yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da çakma ödül skandalını ve yaptığı ödemelerini kabul etmişti.

Çakma UNESCO ödülü skandalı Sayıştay'ın raporlarına da girmişti. Raporu hazırlayan Sayıştay denetçileri, çakma ödül skandalına yönelik şaşkınlıklarını şöyle ifade etti: “Ödül töreninin neden UNESCO’nun Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlendiği anlaşılamamıştır… Ödül UNESCO tarafından verilmiş imajı oluşturulmaya çalışılmıştır.”