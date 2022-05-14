AKP'li belediye milyonlarca liralık arazileri satışa çıkardı

AKP’li Başakşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yakınında yer alan belediyeye ait arsaların satışı gündeme geldi. Belediye Meclisi’ne sunulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifiyle, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi’nde yer alan 64 bin 578 metrekare büyüklüğündeki arazi ile 44 bin 620 metrekare büyüklüğündeki iki arazinin satışı için yetki istendi. Arazilerin “arsa satışı” veya “hasılat paylaşımlı arsa satışı” yöntemleriyle satışa çıkarılacağı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, belediye meclisindeki oylamada, CHP’li ve İYİP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla arsalarının satışına onay verildi. İmar planlarına konut alanı olarak işlerin arazilerin gelecek günlerde düzenlenecek ihaleyle satışa çıkarılacağı belirtildi.

Kredi yetkisi aldı

Meclis oturumunda görüşülen bir başka konu ise Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün iç borçlanma teklifi oldu. meclisten, belediyenin yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere yurtiçindeki bankalardan 161 milyon 289 bin TL’ye kadar kredi kullanılarak borçlanması için yetki istendi. Kredi karşılığında ise bankalara belediyeye ait gayrimenkullerin ipotek olarak verilebileceği belirtildi.

Milyonlarca liralık borçlanma teklifine ilişkin de belediye meclisinde oylama yapıldı. Oylamada, CHP’li ve İYİP'li belediye meclis üyelerinin ret oylarına karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na borçlanma yetkisi verildi.

Belediyenin borç batağında olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı belediyenin sattığı arazilere de dikkat çekerek "Belediyemiz 2009 yılında kuruldu ve o tarihte ilçemizin yüzde 70'i boş araziydi. Belediye yönetimi, her yıl bütçesinin yüzde 50’sini arsa satarak karşılıyor. Belediyenin 10 mahallesinde şimdiye kadar çocuk kreşleri, kültür merkezleri, kapalı pazarları, kadın sığınma evleri, taziye evleri, sosyal tesisleri, kütüphaneler ve söz verip de yerine getirmediğiniz projeler gibi kalıcı eserler bırakmanız gerekirken sizler ise geçici ve göstermelik hizmetlerinizle bütçenizi har vurup harman savurmaktasınız" dedi.

'Mahkeme kararlarını ne zaman uygulayacaksınız?'

Başakşehir Belediyesi’ne ait olan "gölet, spor, turizm ve rekreasyon" fonksiyonuna sahip Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları ile ihale ve ruhsatlarına karşı Danıştay 25 Nisan’da önemli karar vermişti. Proje için açılan itiraz davaları kapsamında, Danıştay imar planlarının ve ruhsatların kesin olarak iptal edilmesine karar verildiği açıkladı.

Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkan Vekili Nizamettin Kümeç ise yaptığı açıklamada AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na “Mahkemenin Bahçeşehir gölet ile ilgili verdiği kararları ne zaman uygulayacaksınız?” diye sordu.