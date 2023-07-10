AKP'li belediye meclis üyesine silahlı saldırı

İzmir Çiğli Belediyesi Meclis üyesi AKP'li Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Aslan, gittiği bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla bacağından vurulan Aslan yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüphelinin kimliğini belirlediği ve çalışma başlattığı açıklandı.