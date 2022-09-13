AKP'li belediye meclis üyesi: Herkesin havuzu var zaten

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında yapılacak olan kapalı yüzme havuzu projesini eleştiren AKP'li Üye Neşe Menderes, şehirde herkesin havuzunun olduğunu öne sürdü.

Menderes'in, “Aydın merkezdeki öğrenciler için sporcu yetiştirilmeleri için bir yüzme havuzumuz var mı” sorusu üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Sayın Meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değil ki... Siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer” yanıtını verdi.

Menderes, “Herkesin havuzu var zaten” karşılığını verince, Çerçioğlu ise “Nerede herkesin havuzu var sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir, yoksul vatandaşın nerede havuzu var Allah aşkına” sözleriyle tepki gösterdi. (ANKA)