AKP’li belediye mahkeme kararına rağmen kumsala beton döktü

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki endemik bitki türlerinin yer aldığı ve korunması gereken alanlar arasında bulunan Karaburun Kumsalı'na, İBB'nin itirazlarına ve mahkeme kararına rağmen AKP'li Arnavutköy Belediyesi tarafından beton döküldü.

Beton döküldüğü alanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kuzey Ormanları Savunması şu ifadeleri kullandı:

“Bizim basmaya kıyamadığımız Karaburun kumsalına yaptıklarına bakın. Kuzey Ormanları coğrafyasının en acımasız tahribat altında kalan mevkilerinden biri olan Karaburun Köyü. Arnavutköy Belediyesi kıyımıza beton dökerek tahrip etmeye başladı. Bu yasadışı eylemi durdurun.

Kuzey Ormanları İstanbul kıyılarımızda rant ve inşaat yıkımı altındayız. Başka bir ülkede olsa doğallığını korumak için yasa çıkarılacak ekolojik bir kıyı alanını betona gömüyorlar.

Bu sahil geçen yıl tespit edilen ve sadece burada yaşayan endemik Stachys İstanbulensis türünün yaşam alanıydı. Şimdi üzerine beton döküyorlar. Arnavutköy Belediyesi, Kuzey Ormanları'na, kırsalına ve kıyılarına dokunma artık."