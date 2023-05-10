AKP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun afişlerini kapatmaya çalıştı

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde AKP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun afişlerini kapattı.

23 Derece'nin haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa'da duvarlara asılan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri AKP'li belediye tarafından kapattırıldı. Görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin görevlilerce üstleri boyanarak kapatıldığı görüldü.

O anları bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla kayda alırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.