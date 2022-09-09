AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahındaki arazisini satışa çıkartıyor

AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin, uzmanların itirazına karşın hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul projesinin güzergâhında bulunan bir arazisini daha satışa çıkartacağı belirtildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda, Kanal İstanbul projesi güzergâhına oldukça yakın konumuyla dikkat çeken Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazinin satışı gündeme geldi.

14 bin metrekare büyüklüğündeki, imar planlarına “ticaret ve konut alanı” olarak işlenen arazinin belediyeye gelir getirmesi amacıyla satılacağı belirtildi.

Arsa satışı için getirilen teklif, CHP’li ve İYİP'li meclis üyelerinin ret oyu kullanmasına karşın, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Arazinin satışı için AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verildi.