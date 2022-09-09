Atatürk Orman Çiftliği arazisi TOBB'a devredilmiş

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde olan Başbakanlık Söğütözü Lojmanları’nın Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten hemen önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) devredildiğini açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başbakanlık Söğütözü Lojmanları ve arazisinin, 27/6/2018 tarihinde; Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İller Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan bir protokol ile TOBB’a devredildiğine belirtti.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki söz konusu hukuksuzluğu yargıya taşıyacaklarını belirten Candan, şöyle konuştu:

"Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine ihanet edenleri yargı önüne çıkartmak boynumuzun borcu. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde söz konusu protokolü, kurul kararlarını, resmi yazıyla protokolü imzalayan ilgili kurumlardan talep ettik" dedi. AOÇ'nin TOBB’a devredilme protokolünü yargıya taşıyacaklarının altını çizen Candan şunları ifade etti: “Paha biçilmez ve Atatürk'ün bize şartlı bağışla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazileri umarsızca talan ediliyor, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı kullanımlarla ranta açılıyor. Atatürk Orman Çiftliği arazileri, bugün toprak bütünlüğünün yarısını, devirlerle, tahsislerle ve kiralamalarla kaybetmiştir. AOÇ arazileri halkındır devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. TOBB’a devredilme protokolünü yargıya taşıyacağız."

'Yargıya taşıyacağız'

Böylece söz konusu taşınmazların TOBB adına tapu tesciline uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu taşınmazın devrinde herhangi bir ihale süreci yaşanmamakla beraber TOBB tarafından taşınmaz için hazineye 53.314.072,27 TL ödeme yapılarak 7/2/2019 tarihinde TOBB adına tapu tescili yapılmış. TOBB ETÜ AOÇ alanında ağaçlandırma adı altında Kampüs geliştirme alanı olarak kullandığı ve sonunda da devrinin yapıldığı süreç, hukuka aykırıdır, Atatürk Orman Çiftliği alanları devredilemez, özel üniversitenin kampüsü ve kullanım alanı haline getirilemez. Atatürk Orman Çiftliği Tilki Çukuru mevkini kupon arazi olarak gören iktidar ve TOBB’un gizli kapaklı hukuksuzluğunun peşini bırakmayacağız. Tilki Çukuru mevkii 2096 ada 20 parsel olarak adlandırılan 407 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. TOBB ETÜ’ye AOÇ arazilerinin Başbakanlık Lojmanlarının Gazi Anadolu Lisesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Yedek Parça Depo Müdürlüğü binalarının devrini yargıya taşıyacağız. Atatürk Orman Çiftliği alanları TOBB’a peşkeş çekilemez, sürecin yakın takipçisiyiz."