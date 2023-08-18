AKP'li belediye kadınlara özel tur düzenledi, erkek çocukların gitmesini yasakladı

İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.

Duyuruda, Şile’de kadınlara plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Programımıza ‘erkek çocuk’ kabul edilmeyecektir. Kadınlar plajı ziyareti programına katılmak için Bağcılar'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.