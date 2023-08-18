AKP'li belediye kadınlara özel tur düzenledi, erkek çocukların gitmesini yasakladı

AKP'li Bağcılar Belediyesi, kadınlara özel olarak gerçekleştireceğini duyurduğu özel deniz turuna erkek çocukların gelmesini yasakladı.

Haber Merkezi

İstanbul’daki AKP’li Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı “Denizin Keyfini Çıkarmaya Hazır Mısınız? Haydi Â-lâ Şile Kadınlar Plajına” başlıklı duyuruda “kadınlara özel” deniz turu düzenlediğini açıkladı.

Duyuruda, Şile’de kadınlara plajına gezi düzenleneceği, katılımın 14-65 yaş arası ile sınırlı olduğu ve erkek çocukların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Programımıza ‘erkek çocuk’ kabul edilmeyecektir. Kadınlar plajı ziyareti programına katılmak için Bağcılar'da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.