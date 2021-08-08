AKP'li belediye, ilçenin tam ortasındaki ormanı imara açtı

Sinop'ta AKP’li Boyabat Belediyesi'nde Ağustos ayı ilk meclis toplantısında, ilçe emniyet müdürlüğü binası arkasında bulunan ve belediyeye ait 13 dönümlük ormanlık alanın imara açılması gündeme getirildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP’li meclis üyeleri, ormanlık alanın imara açılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni bina ve altında lokal bulunan lojman yapılması için devredileceğini belirtti ve mecliste oylama yapıldı.

CHP ve İYİP'li meclis üyeleri, yeni hizmet binası ve lojmanların başka bir yere yapılabileceğini belirterek ret oyu verdi. Ancak AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla 13 dönümlük ormanlık alan imara açıldı.