AKP'li belediye harem selamlık plaj açtı: 'Kadınlarımızın da faydalanmasını sağladık'

Van'da AKP'li Tuşba Belediyesi’nce Van Gölü sahilinde bulunan Ayanıs Mahallesi’ndeki 'harem selamlık' plaj törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 200 metre kapalı kıyı şeridi kadınların kullanımına ayrıldı. Sosyal tesis konseptindeki plajın 2 milyon 100 bin TL’ye mal olduğu açıklandı.

Cumhuriyet gazetesinden Yusuf Ziya Cansever'in haberine göre plajda kadın ve erkeklerin bölümleri tenteyle ayrıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile il protokolünün katıldığı törenle açılan plaja dair Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, şunları söyledi:

“Van Gölü’nün en güzel koylarını barındıran Tuşba’mızın sahil kesiminden kadınlarımızın da faydalanmasını sağladık. Bölge ve ülke turizmine kazandırılması için yürüttüğümüz girişimler sonucu toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridini milletimizin kullanımına açtık. Bu sayede ilçemiz turizmde söz sahibi olacak."