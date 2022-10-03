AKP'li belediye hafızlık yarışmasına 1,5 milyon lira harcadı

"Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nın sekizincisi Konya’da gerçekleştirildi. Konya Sultan Selim Camii Meydanı’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılımıyla gerçekleştirilen yarışma için kamu kaynaklarından harcanan paranın miktarı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, yarışmanın organizasyonu için 12 Eylül’de ihale düzenledi. Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki belediyenin 1 milyon 800 bin lira yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, 1 milyon 575 bin liraya sonuçlandı. Belediye ile belediye şirketi olan Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri isimli şirket arasında 28 Eylül’de sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında hazırlanan teknik şartnamede, organizasyonun detaylarına da yer verildi. Buna göre, yarışmacılar için dört ya da beş yıldızlı otellerde çift kişilik odalar ayarlandı. Yarışmanın jürisinde yer alan 10 kişiye ise beş yıldızlı bir otelde tek kişilik odalar seçildi.

Kristal plaket verildi

Yarışmacı, jüri ve görevli personel için yedi gün boyunca 120 kişilik öğle yemeği hizmeti sağlandı. Organizasyon için öte yandan, bir adet VIP minibüs de kiralandı. Jüri üyeleri ve davetli protokole verilmek üzere kristal plaket tasarlandı. Plaketler, kadife kaplamalı kutular ile dağıtıldı.

İhale dokümanında, ödül verilecek kişi sayısı ile ödül tutarları da yer aldı. Toplam 10 kişiden oluşan jüri üyelerine kişi başı 15 bin lira verildiği belirtildi. Hafızlık yarışmasının birincisinin ödülü 75 bin lira, ikincisinin ödülü 60 bin lira, üçüncüsünün ödülü ise 50 bin lira olarak ifade edildi.