AKP'li Belediye eski otobüsleri boyayarak yeniymiş gibi hizmete soktu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 26 Şubat 2021'de turkuaz renkli 5 toplu taşıma otobüsü satın aldı. Otobüsler törenle belediyenin taşıma filosuna katılarak hizmete başladı. Bu yıl ise belediye kırmızı renkli 5 yeni otobüs daha satın alındı.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre gerek bu otobüsler, gerekse diğer yeni alınan hizmet araçları için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ile AKP Kahramanmaraş milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni otobüs ve iş makinelerinin hizmete girmesi töreninde konuşan AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Geçen yıl ve bu yıl aldığımız 10 tane otobüsümüzü, özellikle ana caddelerde ve daha uzun güzergahta hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi. Güngör'ün 10 otobüs açıklamasının aksine, tören alanında 9 otobüsün bulunması dikkat çekti.

Törende otobüslerden bazılarının geçen yıl bazılarının ise bu yıl satın alındığını açıklayan Güngör, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise otobüslerden 5'inin geçen yıl alınmış olmasına dair bilgi paylaşmadı. Güngör'ün açıklaması şöyle:

“56 milyon TL yatırımla ulaşım filomuza eklediğimiz yeni araçların tanıtımı için Grup Başkan Vekilimiz Sn Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç, Valimiz, İl Başkanımız ve teşkilatımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Kendi öz sermayemizi kullanarak hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz, 10 otobüs, 5 itfaiye aracı, 35 ilaçlama aracı, 13 halk ekmek aracı hayırlı olsun”

Törende 10 otobüsün hizmete girdiğinin açıklanmasına rağmen, sıralanmış 9 otobüsün bulunmasının nedeninin, geçen yıl otobüs filosuna katılan 5 otobüsün boyanmak üzere Mercedes Benz'in Gaziantep Servisi'ne gönderilmiş olmasından kaynaklı olduğu öğrenildi. Gönderilen otobüslerden 4'ü boyandı ancak, biri törene yetiştirilemedi. Bunun üzerine 4 otobüs, yeni alınanlarla birlikte sıraya dizilerek süslenip, bir yıl sonra yeniden hizmete sunuldu. Kalan otobüs ise törenden iki gün sonra boyası bitirilip belediyeye teslim edildi.