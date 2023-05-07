'AKP'li belediye Erdoğan'ın mitingine katılımı mecbur tuttu, çalışanlar için rapor tutuldu'

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum buluşması öncesi otobüsleri çeken AKP'li belediyenin; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılımı zorunlu tuttuğunu belirtti.

Saymaz, Twitter'dan paylaştığı mesajında İmamoğlu'nun mitingi öncesi otobüslerin çekildiğine yönelik görüntüleri paylaştı.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum’da İBB Başkanı İmamoğlu’nun saat 18’de halk buluşması yapacağı Havuzbaşı Kent Meydanı’na AK Partili Büyükşehir belediyesi tarafından otobüsler çekildi.

Muhalefete meydanların yasaklandığı Erzurum’da AK Partili Aziziye Belediyesi, Erdoğan’ın mitingine katılmayı mecbur tuttu. Her birim, mitinge katılan katılmayanlara ilişkin rapor tuttu. Çalışanlar miting alanından çektikleri fotoğrafları Whatsapp grubuna atmak zorunda bırakıldı.

İşçileri teşhir etmemek için Whatsapp grubuna gönderilen fotoğrafları yayınlamıyorum. Yoksa bu zorbalığın belgesidir."