AKP'li belediye deprem yardımlarını marketlere verdi: 'Seçim yatırımı olarak dağıtacaklardı'

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından yurdun dört bir yanından yardım toplandı. Yozgat’ta AKP’li Boğazlıyan Belediyesi’nin depremzedeler için topladığı yardımları marketlere verdiği ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyesi Sinan Budak suç duyurusunda bulundu.

Belediye başkanı reddetti, market sahibi itiraf etti

Boğazlıyan'ın AKP'li Belediye Başkanı Gökhan Coşar, iddiaların doğru olmadığını, kendisini yıpratmak amacıyla bunların ortaya atıldığını öne sürdü. Başkanın iddiasına karşın, savcıya ifade veren market sahibi Mustafa Eker, “Fazla yardım toplandığını ve bunların ellerinde kaldığı için bazı marketlere verildiğini” ifadesinde belirtti. Bunların seçim döneminde vatandaşlara dağıtılmasının istendiğini söyledi.

'Seçim dönemi vatandaşlara dağıtılması amacıyla...'

CHP'li Sinan Budak, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

“Depremden sonra Boğazlıyan Belediyesi'ne ayni olarak gönderilen yardımlardan bebek maması, yağ, çocuk bezi, hijyen malzemeleri gibi ürünler seçim döneminde vatandaşlara dağıtılması amacıyla bazı marketlere verilmiş. Bunun için görüşülen market yetkililerine, ‘Biz sana bu malzemeleri şimdi verelim, bunlara karşılık olarak şu anda herhangi bir ücret almayalım, sen de seçim zamanına yakın bizim ilçedeki ihtiyaç sahiplerine vereceğimiz yardım fişleri karşılığında bu insanlara bedelsiz mal verin' teklifinde bulunulmuş. Özetle 2023 yılı başlarında depremzedeler için toplanılan gıda malzemelerini 2024 yılı başlarında kendileri için seçim yatırımına çevireceklerdir.”