AKP'li belediye camiyi yıktı, yerine rezidans yaptı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin camiyi yıkıp yerine rezidans yaptırmasını gündeme taşıdı.

“İstanbul Gaziosmanpaşa’daki çifte minareli caminin yıkılarak ranta teslim edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. İlk başvuru İmar Komisyonu’na 2014 yılında yapılmıştı. O zaman belediye başkanı, AK Parti’nin yetkilileri ‘Böyle bir şey yok, cami yıkılmayacak’ demişlerdi. Şimdi caminin eski haline bakın" diyen Özkan, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi camiyi sürgüne göndererek, caminin yerini değiştirerek kul hakkına, Gaziosmanpaşa yaşayanların hakkına yapılan tecavüzü göstermek istiyorum size. Bakın bu rant merkezli, bu çok katlı yapı camiyi nasıl yerinden etti. Çifte minareli camiyi yıktılar, yıkmayacağız diyorlardı. Kul hakkı yediler, imar rantından yararlanarak rezidansı diktiler. Camiyi nereye gönderdiler? Rezidansın arkasına, benzinliğiin yanına. Peki camiye nasıl gidiyorsunuz? Rezidansın altından geçiyorsunuz. Şimdi size bunu da göstermek istiyorum. Sürgün edilen, yıkılan bir camidir Çifte Minareli Gaziosmanpaşa Camisi. Bu cami kul hakkına, ranta kurban gitmiştir."