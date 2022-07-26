AKP'li Belediye Başkanından gazeteciye şiddet: 'Elime sopa ile vurarak...'

Şanlıurfa’da gazetecilik yapan Kerim Kırpaç, AKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın kendisine şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini açıkladı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Kırpaç, açıklamasında "Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurarak, kişisel onurum ve mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

'HDP'nin haberini yaptığım için tokatlandım'

Kırpaç'ın açıklaması şöyle:

“Bundan kısa bir süre önce yapmış olduğum bir haber dolayısıyla Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurarak, kişisel onurum ve mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir. Sessiz kaldım. Sonrasında farklı bir siyasi partinin (HDP) basın açıklaması haberini yaptığım için 25.07.2022 tarihinde Sn. Mahmut Mirkelam tarafından tokatlandım. Aynı zamanda ağza alınmayacak aile efradımı da içine alarak beni rencide etmiştir. Ben basınım. Basının kalemi kırılmaz aynı zamanda engelli bir bireyim epilepsi hastasıyım. Uğradığım haksızlığı şiddetle kınıyorum. Tüm kamuoyuna duyurulur."

'Bu tokat, basın özgürlüğüne tehdittir'

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa’daki AKP’li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Tanal’ın açıklaması şöyle:

“Şanlıurfa Birecik’te yerel gazetecilik yapan Kerim Kırpaç’a tokat attığı iddia edilen AKP’li Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ı şiddetle kınıyorum. Bu tokat, basın özgürlüğüne tehdittir, Şanlıurfalı gazetecilere gözdağıdır. Gazeteci Kerim Kırpaç’a yönelik fiili eylemiyle AKP’li Başkan Mahmut Mirkelam, TCK madde 117 kapsamında ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçunu işlemiştir. Kamu gücü kullanılarak, ‘Basın hürriyeti’ başlıklı Anayasa’nın 28. maddesi ihlal edilmiştir.

Hizmette sınıfta kalan Şanlıurfa’daki AKP’li başkanlar, basın mensuplarını baskı altında tutarak yanlışlarının ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışıyor. Artık gazetecilere dayak atmaya da başladılar. Basına sansür uygulanmasına, gazetecilerin baskı altına alınmasına, tehdit edilmesine, saldırıya uğramasına, darp edilmesine seyirci kalınmamalıdır."