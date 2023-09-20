AKP'li belediye başkanına hakeme saldırmaktan ceza

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 20 Kasım 2022'de oynanan Sarayköyspor-Sökespor maçında çıkan olaylarla ilgili açılan davada karar verildi.

Artı Gerçek'ten Kadriye Sözeri'nin haberine göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 20 Kasım 2022'de oynanan Sarayköyspor-Sökespor maçında hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte saha bir anda karıştı. Tribünden sahaya inen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy Kulüp Başkanı Derviş Demirkan ve dört belediye çalışanı orta hakem Muhammet Taha Onat ve yan hakem Can Fırat’a saldırdı, tartaklayıp, küfür etti.

Darp raporu alan orta hakem Taha Onat, yan hakem Can Fırat ile birlikte yargıya başvurdu. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dün sonuçlandı.

Mahkeme, "taşkınlık ve kasten yaralama" suçundan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Kulüp Başkanı Derviş Demirkan, Sarayköy Belediyesi personeli Uğur Melenk ve Kadir Coşar, danışman Mehmet Onur Akdağ ile makam şoförü Haldun Deniz’e bin 120'şer TL adli para cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.