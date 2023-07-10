'AKP'li belediye başkanı tehditler sonrasında Hande Yener konserini iptal etti'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Hande Yener'in Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamındaki konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Konserin iptali edilmesinin arka planına ilişkin açıklamalarda bulunan Sarı, ''Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tehdit edilmiştir ve bu tehdidin karşılığı olarak da konseri iptal etmiştir. Toplumun küçük bir kısmını temsil eden bu platform, ayrıştıran, ötekileştiren ve kutuplaştıran, yaşam tarzına müdahale eden gerekçelerle bildiri yayınlayarak şehrimizdeki çağdaş festivallerin yasaklanmasını istemesi ve bu talepler karşısında bir belediye başkanın baskıdan korkarak ve gelecek kaygısıyla her yerde ilan etmiş olduğu programı iptal etmesi kabul edilemez'' dedi.

Gericiler festivallere karşı birleşti

Balıkesir Sivil Toplum Platformu adıyla bir açıklama yayımlayan gerici dernek ve vakıflar Balıkesir'de düzenlenen festivalleri “gayri ahlaki haram ilişkilere yönlendiren sınır tanımaz kutlama” olarak nitelendirmişti.

Festivallerin yasaklanmasını isteyen platformda Mercan Vakfı, MÜSİAD, İHH, Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Hızıreli, Cansuyu, SANCAK, Selamet Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Semerkand Vakfı, ÖĞ-DER- Şuurlu Öğretmenler, ÖNDER/İmam Hatipliler, Eğitim- Bir- Sen, Müdaffa-i İslam Derneği, Güldeste, Katre, Hizmet Vakfı, Karesi Vakfı, Cihannüma, Evrensel Hafızlar, Benim yuvam, Uluçınar Derneği bulunuyor.

Melek Mosso konseri istifaya götürmüştü

Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun konserini iptal etmediği için AKP'ye yakın isimler tarafından tepki gören AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etmişti.

Melek Mosso ise konserinde kullandığı ifadeler nedeniyle sahnede özür dilemişti.