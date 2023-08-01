AKP'li belediye başkanı kadınları azarladı: 'Ayılıp, bayılma numarası yapma'

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü’nün açılış töreninde, evleri ve arazileri proje kapsamında kalan ve düşük değer nedeniyle mağdur edildiklerini belirten iki kadın tarafından protesto edildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Balıklıdere Köprüsü ve bağlantı yolları törenle hizmete açıldı.

Ankara yolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla yaptırılan yolda yer alan ve Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü'nün açılışı için düzenlenen törende, evleri ve arazileri proje kapsamında kalan ve mağdur edildiklerini belirten iki kadın, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı protesto etti.

'Ayılıp, bayılma numarası yapma'

Açılış töreninde, kendisini protesto eden ve sonrasında fenalık geçiren kadınlara seslenen Aktaş, “Ben bu sahnelere 19 yıldır alışığım. Rahat olun. Ablacığım çok ayıp, anam yaşındasın. Ben geldiğimde hiçbirşey söylemedin, şimdi ayılma, bayılma numaraları yapma bana. Bir derdin varsa devlet yanında merak etme. Bir belediye başkanı konuşmaya çıktıktan sonra bu işler anlatılmaz” diyerek kadınları azarladı.