AKP'li belediye başkanı hedef gösterdi, valilik Murat Övüç'ün etkinliğini yasakladı

Samsun Valiliği, AKP'li Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın hedef aldığı sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün “Kadınlar Matinesi” etkinliğine müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, etkinliğin 'milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği' gerekçesiyle vatandaşlar tarafından şikayet edildiği belirtildi. Etkinliğin yasaklanması ise 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ile temellendirildi. İlgili kanun ne diyor? ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’

'Müsaade etmedik, etmeyeceğiz'

Övünç’ün, 22 Ağustos’ta Bafra’da gerçekleştirmesi planlanan Kadınlar Matinesi programıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bafra Belediye Başkanı Kılıç, “Şahsım ve Bafra Belediyesi’ni etiketleyerek paylaşılan Murat Övüç konserinin benimle ve belediyemizle hiçbir alakası yoktur. 22 Ağustos’da Asırlık Büyük Park’ta düzenlenmesi planlanan konser vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda iptal edilmiştir demişti.

Kılıç, bir başka paylaşımında da, "Şehrimizin herhangi bir noktasında böyle bir etkinlik gerçekleşmeyecektir. Böyle bir etkinliğin yapılmasına hiçbir şekilde yapılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel bir organizasyon firması tarafından yapılması planlanan Murat Övüç konseri için farklı mekanlarda yapılacağına dair asılsız haberler tarafımıza ulaşmaktadır. Şehrimizin herhangi bir noktasında böyle bir etkinlik gerçekleşmeyecektir.



Böyle bir etkinliğin yapılmasına hiç bir… — Hamit KILIÇ (@hamitkilicbafra) August 5, 2023

'Çok rahat yaşıyoruz'

LGBT'lerin 'rahat yaşadığını' savunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir yayında trans kadınların öldürülmesi ve linç edilmesi üzerine sorulan bir soruya şu yanıtı vermişti:

“Rahat yaşıyoruz, hepimiz çok rahat yaşıyoruz. Bir atasözü var biliyorsunuz, her koyun kendi bacağından asılır… Hiçbir Avrupa ülkesinde translar böyle yaşamıyor. Hepsinin işi gücü var, ayaklarının üzerinde duruyorlar ve ekonomik özgürlükleri var.”