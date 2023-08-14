Ankara’nın Ayaş ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, hayatını kaybetti.
Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
AKP'li Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Ankara’nın Ayaş ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, hayatını kaybetti.
Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti.